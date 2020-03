Raimondo Todaro: moglie, figli e carriera

Di Claudia Cabrini mercoledì 4 marzo 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Raimondo Todaro

L'abbiamo conosciuto non appena diciottenne come ballerino professionista all'interno del programma di Milly Carlucci in onda su Rai1 Ballando Con Le Stelle, ma ad oggi Raimondo Todaro, nato a Catania il 19 gennaio 1987, è cresciuto, ed oltre ad essere sposato con la bella Francesca Tocca, è anche papà della piccola Jasmine, nata nel 2013.

Ma esattamente, cosa sappiamo sulla vita privata di Raimondo Todaro? La sua passione per il ballo nasce sin da bambino. Raimondo infatti inizia a calcare le piste di ballo a soltanto cinque anni, quando ancora ballava in coppia con il fratello Salvatore con il quale ha sempre condiviso questa grande passione. Il suo primo trionfo nazionale arriva quando ha solo 9 anni, mentre ancor prima di compiere 18 anni è già 5 volte campione mondiale di ballo, oltre che 18 volte campione italiano di ballo in diverse specialità.

Proprio il suo grande talento lo farà entrare a far parte della schiera di ballerini professionisti di Ballando Con Le Stelle sin dalla prima edizione del programma, diventando anche grazie al suo bell'aspetto - oltre che ovviamente alla sua bravura - immediatamente uno dei ballerini più apprezzati tra quelli all'interno del format di Milly Carlucci.

Nel corso degli anni, per Raimondo si sono anche spalancate le porte del cinema. L'abbiamo visto recitare anche in tv in fiction come Squadra Antimafia e Il Commissario Montalbano, oltre che sui campi da calcio vestendo la maglia della Nazionale Attori.

Nel 2014, Raimondo sposa la fidanzata Francesca Tocca, ballerina professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi. Si erano conosciuti da giovanissimi, quando lei aveva soltanto 16 anni e lui 18. Dopo qualche tempo le loro strade si sono ritrovate, e i due si sono addirittura sposati. L'anno prima di congiungersi all'altare, dal frutto del loro amore era anche nata la loro primogenita, Jasmine, venuta al mondo nel 2013 e che quest'anno compirà i suoi primi 7 anni.