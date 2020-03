Uomini e Donne, puntata 4 marzo 2020, cos'è successo (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 4 marzo 2020

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma ha incontrato altri suoi 4 ex corteggiatori.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con Tina Cipollari che ha litigato subito con un signore del pubblico che si è presentato in studio con una maglietta ispirata ad un insulto ricevuto dall'opinionista nella scorsa puntata: "Cinghiale di M...".

Il signore, supporter di Gemma, ha ribadito il proprio pensiero a Tina: "Oggi, te lo ripeto: a 70 anni, non ci arrivi! Ma sto parlando del fisico di Gemma...". Tina si è arrabbiata e ha sfidato il signore a pesarsi sulla bilancia. Poco dopo, il signore ha accusato Tina anche di essere invidiosa: "Gemma è una donna eccezionale". Il signore si è beccato un sonoro "vaffa" dalla Cipollari.

Maria De Filippi, successivamente, ha anticipato che Gemma ha "liquidato" Remo, dopo la loro "reunion" della settimana scorsa.

Le parole utilizzate da Gemma sono state le seguenti: "Il passato è passato. Non ci sarà una continuità. Non è andata bene allora e non andrà bene adesso". Remo è apparso dispiaciuto: "Io ho un entusiasmo diverso".

Gemma, in studio, ha aggiunto: "All'epoca, ci furono motivi seri. Lui era interessato ad una tipologia di donna più giovane di me".

Tina Cipollari, poco dopo, ha portato altri quattro ex corteggiatori di Gemma: Crispino, che ha parlato di un semplice contatto telefonico (Tina: "Sei un bugiardo!"), Riccardo, che ha parlato di "baci alla francese" (Tina: "Anche tu sei un falso!"), Paolo B., che ha dichiarato di essersi recato spesso a Torino ma di non aver mai "consumato" con Gemma (Tina: "Si vergognano di dire che c'è stato qualcosa!") e Paolo D., che ha insinuato qualcosa e che, per questo motivo, ha discusso a lungo con Gemma.

Valentina A., invece, ha raggiunto il centro dello studio per parlare dei suoi due nuovi corteggiatori, Matteo e Salvatore.

Con Matteo, Valentina non ha riscontrato alcuna curiosità, rinfacciandogli anche un corteggiamento troppo romantico e infantile. Valentina ha aggiunto che Matteo non ha fatto praticamente nulla per conoscerla veramente e che, quindi, non vuole fargli perdere ulteriore tempo.

Con Salvatore, invece, Valentina ha trascorso una serata piacevole ma, anche in questo caso, non si sente né coinvolta, né attratta.

Gianni Sperti ha accusato Valentina di essere superficiale e di basarsi troppo sull'attrazione fisica. Valentina ha risposto così: "Così mi offendi".

Tina Cipollari si è mostrata d'accordo con il suo collega: "Li hai fatti fuori in un batter d'occhio!".

Valentina si è mostrata interessata a Giovanni.

Cliccando sulla foto in alto, c'è il video a disposizione.