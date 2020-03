Grande Fratello Vip 2020: drone in casa (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 4 marzo 2020

Un drone portatore di un messaggio contro Antonio Zequila?

0ggi, 4 marzo 2020, un drone ha rotto l'armonia all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Il piccolo veivolo radiocomandato ha fatto recapitare un messaggio ad Antonio Zequila, accusato di molestie da una ex Miss. Adriana Volpe ha immediatamente raccolto il biglietto ma la produzione ha immediatamente invitato la concorrente a portare tutto in confessionale per evitare che il contenuto potesse diventare argomento di discussione nei prossimi giorni.

Per colpa della sessione mi perdo il trash del drone#GFVIP https://t.co/Baols6p8g2 — commentatricetrash (@commentatricet1) March 4, 2020

Ecco il primo commento del gieffino:

Zequila: "Ho scatenato l'inferno stamattina".

Immediata la reazione semiseria da parte dei social:

Arriva un drone che fa cadere un foglio con un articolo contro Zechila. Lo raccoglie Adriana (che ha litigato con Zechila) e la prima a cui lo mostra è Paola (che ha litigato con Zechila). Casualità o Karma? #gfvip — Respiro sogni liquidi (@eforsesonopazzo) March 4, 2020