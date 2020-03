Clizia Incorvaia, la dedica d'amore a Paolo Ciavarro: "Mi sei scoppiato dentro" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 4 marzo 2020

I pensieri di Clizia Incorvaia sono rivolti solo a Paolo Ciavarro

Nelle scorse ore, Clizia Incorvaia, ha postato, sul proprio account Instagram, un video con le immagini più belle della sua avventura nella casa del 'Grande Fratello Vip', dove ha conosciuto Paolo Ciavarro con cui ha intenzione di frequentarsi anche fuori. L'influencer siciliana ha rivolto una speciale dedica al compagno d'avventura manifestando la voglia di viverlo lontano dalle telecamere:

Intervistata, questa settimana, dal settimanale 'Chi', l'ex gieffina ha voluto ribadire la purezza di un sentimento destinato a durare nel tempo:

Incorvaia: "I baci sono stati 3.150, li abbiamo contati. Lui li ha contati".

La Incorvaia, ancora una volta, smentisce categoricamente di aver voluto forzare una storia per proseguire, a lungo, il percorso all'interno del loft di Cinecittà:

Incorvaia: "Rapporto di convenienza? Posso solo dire che io sono entrata nella Casa con beghe legali da risolvere, visto che mi sto separando e non mi fa per niente comodo avere una storia. L’avvocato, prima che entrassi, mi aveva detto: ‘Signora, mi raccomando, anche i giudici guardano il GF. E io: ‘Ma si figuri avvocà’. Posso dire […] che c’è un legame magico […] Lui ha fatto venire fuori la mia anima […] Lui non si è fermato all'incarto, ha voluto la caramella".