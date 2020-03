Grande Fratello VIP, la dedica di Sossio ad Ursula nel giorno del loro anniversario. La risposta di lei (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 4 marzo 2020

"Non averlo con me non è bello" le parole della compagna su Instagram.

4 marzo 2018/4 marzo 2020, Sossio e Ursula oggi festeggiano due anni insieme ma a distanza. Il calciatore da poco più di una settimana è recluso dentro la casa del Grande Fratello VIP mentre sua moglie è all'esterno con la piccola Bianca che il prossimo 11 marzo compirà i suoi primi 5 mesi di vita. Sossio Aruta non dimentica l'importante data e per onorare l'anniversario si prende un momento tutto suo (CLICCA QUI per il video).

Attrezzato di una moltitudine di bicchieri compone una scritta nel giardino, si studia gli spazi con precisione fino a completare il lavoro. Sull'erba compare così "04 03 18. Ti amo Ursula". La lontananza ha dato modo al gieffino di confermare i suoi sentimenti alla donna che ha sposato: "Ursula, auguri!" urla commosso mentre gli altri inquilini lo guardano "Non mi sono dimenticato amore! Ti amo! Un bacio a Bianca!".

Ursula nel frattempo in quel momento si trovava su Instagram, durante una diretta dal suo profilo (poi interrotta per la troppa emozione):



Ragazze forse non siete abituate a vedermi piangere, ma sono molto emozionata in questo momento. Lo condivido con voi perché non ho altro modo. Sto guardando qui in diretta Sossio che mi sta preparando una sorpresa perché è il nostro anniversario e sono troppo emozionata. Sono solo 8 giorni che manca, ma non averlo con me in un giorno così importante non è bello.

Subito dopo Sossio si è rinchiuso nella sauna per scrivere una lettera che, molto probabilmente, sarà indirizzata proprio ad Ursula. Al rientro in casa i VIP hanno rivolto i loro auguri alla coppia.