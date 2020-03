Matteo Giunta: altezza, età, cugino di Magnini, nuotatore

Di Marcello Filograsso mercoledì 4 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Matteo Giunta.

Nella seconda metà del 2019 Federica Pellegrini ha ufficializzato il suo fidanzamento con Matteo Giunta, il suo allenatore di nuoto, dopo tanti pettegolezzi. Il motivo? Il ragazzo è il cugino del suo ex, ovvero il nuotatore Filippo Magnini.

Nato nel 1982 a Pesaro, il 38enne sportivo si è tolto diverse soddisfazioni, arrivando a far vincere ai suoi assistiti importanti competizioni. Un esempio? Alle Olimpiadi di Londra del 2012 c'è lui dietro l'argento ottenuto da Evgeny Korothyskin nei 100 m delfino.

In seguito decide di lavorare per suo cugino, Filippo Magnini, allora fidanzato di Federica Pellegrini. E nel 2014 Giunta si mette ad allenare anche la nuotatrice, con quest'ultima che lascia il suo coach Philippe Lucas. In seguito Pellegrini e Magnini si mollano, e Giunta ha modo di seguire solo lei.

I due diventano quindi una coppia non solo professionale ma anche nella vita, rendendo nota la loro relazione solo nel settembre 2019 e venendo fotografati insieme anche ad alcuni eventi.

Foto: account Instagram Matteo Giunta