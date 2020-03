Flavio Montrucchio: carriera, moglie, figli, età

Di Claudia Cabrini martedì 3 marzo 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Flavio Montrucchio

Nato a Torino il 15 maggio 1975, è quindi del segno zodiacale del Toro, Flavio Montrucchio è un noto attore italiano e conduttore tv. Cresciuto a San Damiamo D’Asti, è ancora oggi molto legato alle sue origini e alla sua famiglia. Sarà proprio in provincia di Torino che Flavio intraprenderà i suoi studi liceali, ma abbandonerà i libri non appena conseguito il diploma.

Inizierà immediatamente a lavorare, dapprima come promotore finanziario e poi barista. Sarà proprio la sua presenza ad una serata in discoteca a farlo notare ad uno dei produttori di un noto reality per la tv, che cercherà in ogni modo di ingaggiarlo per farlo diventare un nuovo concorrente di un format davvero molto seguito. Stiamo parlando del Grande Fratello. Flavio, infatti, entrerà nella casa più spiata d'Italia nel 2001 - debuttando definitivamente nel mondo dello spettacolo nazionale.

Il suo percorso in casa lo farà immediatamente notare al pubblico a casa, e anche per questo una volta terminata la sua esperienza all'interno del reality Flavio verrà 'promosso' ad attore in una notissima serie, all'epoca in onda sui canali Mediaset; Centovetrine. Dopo aver recitato per oltre cinque anni, Flavio si è anche dedicato al teatro, prima di ritornare in prima serata su Rai 1 come concorrente di Tale e Quale Show. Presenterà poi lo Zecchino d'Oro prima di 'trasferirsi' su Real Time in veste di conduttore. Ad oggi, infatti, è proprio Flavio Montrucchio il padrone di casa di Primo Appuntamento.

E a proposito della sua vita privata? Montrucchio è felicemente sposato con l'attrice e modella Alessia Mancini, che incontra sempre in ambito televisivo a La sai l'ultima?, dove Alessia ricopriva il ruolo di showgirl. I due si uniranno in matrimonio l'11 ottobre del 2003 - e il loro matrimonio, più che felice, procede ancora oggi a gonfie vele. Dal loro splendido amore sono anche nati Mya, nel 2008, e Orlando, nel 2015.