Barbara d'Urso: "Pupo? Adesso basta!" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Barbara d'Urso e Pupo hanno avuto un flirt in passato? La smentita ufficiale a Pomeriggio 5

Barbara d'Urso, oggi, a 'Pomeriggio 5', ha smentito categoricamente di aver avuto una storia d'amore con Pupo. L'opinionista del 'Grande Fratello Vip', in più occasione, ha fatto intendere di aver vissuto, in passato, una relazione con la conduttrice Mediaset (senza, però, mai fare il suo nome).

Ecco la seccata replica della d'Urso:

d'Urso: "C'è un piccolo uomo, piccolo in senso di età, perché credo che sia più piccolo di me, continua a raccontare, al Grande Fratello, di aver avuto una ipotetica storia con me. Io, in questi anni, ci ho riso. Non ho mai replicato. Adesso, voglio dire, solo qualche anno fa, ho fatto una querela. Tengo a precisare che lui aveva detto che, invecchiando, ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore. Ho fatto una querela. L'ho persa, peraltro, perché il giudice ha detto che non era diffamazione. Ma è acqua passata. Io voglio parlare a questo ragazzo, questo cantautore, famosissimo in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto, ha interpretato anche una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio, che si chiama Gelato al cioccolato. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui. Tutti i siti hanno parlato di lui e del fatto che ama in contemporanea due donne (io la trovo anche una cosa bella, perché no?!). Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini. Soprattutto per la prossima meravigliosa canzone che scriverai. Perché sei un grande cantautore, sei un grande conduttore. Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta!"