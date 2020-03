Grande Fratello Vip, la replica del marito di Fernanda Lessa: "E' stato ridicolizzato quello in cui crede" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Luca Zocchi oggi a Pomeriggio 5 replica alle accuse contro la moglie Fernanda Lessa

Ospite, oggi, martedì 3 marzo 2020, di 'Pomeriggio 5', Luca Zocchi ha replicato, in diretta, alle accuse mosse nei confronti di Fernanda Lessa di aver compiuto dei riti voodoo contro alcune concorrenti della casa del 'Grande Fratello Vip', in particolare Antonella Elia:

Zocchi: "Trovo ieri è stato ridicolizzato il credo e la religione di un popolo, di una persona, che è mia moglie. Mia moglie è molto legata alle sue origini. E' indios. Le fa per protezione da persone che emanano negatività. A differenza mia, non potendole evitare in casa, per evitare questa negatività, fa il segno della croce e prega San Giorgio, il suo santo protettore. Mi lascia scioccato che tutto questo venga preso per un rito. Ha fatto un bagno di sale, di purificazione. Si usa in tantissime parti del mondo. Non la trovo così grave. Trovo scioccante che tutto questo venga legato al voodoo. Pupo ha tirato fuori questa parola. Bisognerebbe informarsi di più prima di parlarne. Lei vive con sincerità la casa nel modo in cui vive normalmente. E' stato ridicolizzato, ieri, quello in cui crede".

Ha aggiunto:

"Chi ha iniziato di dare dell'indiavolata a lei è l'Elia. Credo che lei non immaginasse di suscitare questa reazione. Vorrei spiegare la sua situazione e la sua provenienza, la sua estrazione e quella che è sempre stata la sua vita".