Bianca Guaccero casta da due anni?: "Non dirò mai la verità, io confondo" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

La verità di Bianca Guaccero sulla sua presunta castità da due anni

Oggi, 3 marzo 2020, nel corso dell'ultima puntata di 'Detto Fatto', Bianca Guaccero ha ringraziato l'ammiratore segreto, che si è firmato con lo pseudonimo di Nino dalla Germania, che, qualche giorno fa, le ha fatto recapitare un mazzo di rose bianche. Jonathan Kashanian ha rivelato di aver intrecciato una fitta corrispondenza di messaggi privati su Instagram con l'uomo che segue, guarda caso, solo lui e la conduttrice pugliese:

Guaccero: "Vorrei approfittare per ringraziare questo signore, Nino dalla Germania, che mi ha spedito 100 rose bianche. Le ho trovate nel mio camerino qui a Mecenate. Oltre a questo gesto meraviglioso mi ha scritto una lettera commovente... grazie, grazie, grazie. Credo si tratti di una persona grande".

La Guaccero si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa, scagliandosi contro i blog e le testate giornalistiche che hanno riportato la notizia di una sua presunta (e mai dichiarata) castità che andrebbe avanti da oltre due anni:

Guaccero: "Per favore, io vi chiedo una cortesia soprattutto ai detentori dei vari blog. Se voi scrivete come notizia seria che non faccio l'amore, sesso o come vi pare da due anni, io vi invito davvero di dare spazio nelle vostre testate giornalistiche a cose serie. In questo preciso momento storico del nostro Paese, i nostri giornali devono servire per cose serie non a delle frasi estrapolate da un discorso mio e di Jonathan di autoironia che, veramente, non fa ridere a nessuno. Grazie".

L'ex gieffino le ha fatto notare, a più riprese, che sarebbe 'grave e serio se non facessi sesso da due anni"

"A parte che non è la realtà. Io non dirò mai la verità, io confondo".