Grande Fratello Vip, Adriana Volpe contro gli autori: "Sono arrabbiata" (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Lo sfogo di Adriana Volpe dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip

Dopo l'ultima diretta del 'Grande Fratello Vip', Adriana Volpe, in cucina, con Antonella Elia, ha espresso la propria amarezza per i video che hanno suscitato la gelosia ed un pizzico di amarezza del marito Roberto Parli per il legame con Andrea Denver che ha sempre apprezzato la bellezza della compagna d'avventura.

L'ex conduttrice di 'Mezzogiorno in famiglia' si è rifiutata di indossare il microfono dopo l'ennesima sollecitazione da parte del Grande Fratello: "Sei arrabbiata?", le ha domandato la Elia e Adriana si è sfogata piuttosto stizzita: "Sono arrabbiata da matti con loro!".

Adriana incazzata nera con gli autori che si lascia andare all'anarchia. La amo#GFVIP



pic.twitter.com/puL0XgJUcz — Paola. (@Iperborea_) March 3, 2020

Durante la notte, il modello veronese ha raggiunto la Volpe a letto per scusarsi degli apprezzamenti fatti nelle settimane di reclusione che, evidentemente, hanno infastidito il padre di sua figlia Giselle (Qui, il video):

Denver: "Se vuoi io posso evitare di fare apprezzamenti.. mi è dispiaciuto che abbia detto del calendario e altro..

Volpe: "No, ma non ci pensare proprio. Faccio questo lavoro da 20 anni. Da domani inizio a divertirmi".

Foto | Ufficio Stampa