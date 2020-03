Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa piange: l'attacco del marito Luca Zocchi (video)

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Le lacrime di Fernanda Lessa dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip

Dopo l'ultima diretta del 'Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa è scoppiata a piangere davanti ad Adriana Volpe per le accuse di fare riti voodoo contro Antonella Elia. La deejay è stata duramente rimproverata, in puntata, da Alfonso Signorini. Nella notte, l'ex modella brasiliana è scoppiata a piangere (Qui, il video):

Lessa: "Se farò del tè o una tisana penseranno che sono una strega. Ho pensato più di un anno a come uccidermi. Hanno fatto vedere solo cattiverie".

Anche il marito Luca Zocchi, a poche ore dal fatto, ha voluto commentare la vicenda e difendere, a spada tratta, la moglie sui propri social:

Stamattina, Luca ha registrato una serie di Instagram Stories per ribadire il concetto:

Zocchi: "Ieri sera avete leso la dignità di un popolo, di un Credo, di una persona soprattutto che è mia moglie. Facendola passare come una strega, una caccia alle streghe nei confronti di Fernanda. Io mi vergognerei se fossi in tutti voi. Peccato che non avete fatto vedere i video di Antonella Elia in cui dice che Fernanda è un'indemoniata. Cosa ha la Elia così diverso dagli altri? Lei ha detto le stesse frasi o sbaglio?!. Controllate bene i video o dobbiamo fare come il gioco di Pago in cui cancellate i video in cui fate queste cose. Che schifo. Amore mio spero che tu sia dentro il meno possibile. Sono scioccato. Ma per la tua dignità, per te stessa. Non ti fa bene essere lì in un posto di vipere".