Uomini e Donne anticipazioni oggi trono classico puntata 3 marzo 2020

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 3 marzo 2020 trono classico

Uomini e Donne dedica la puntata di oggi martedì 3 marzo 2020 al trono classico.

Al centro dell'attenzione ci saranno i troni di Carlo Pietropoli e Daniele dal Moro. Il primo tronista ha portato in esterna Ginevra, Marianna e Cecilia. Ginevra sembra essere presa da entrambi i ragazzi, tanto che nell'esterna cita più volte Daniele, questo darà adito ad uno scontro in studio. Al contrario l'incontro con Marianna sembra essere più convincente per il tronista. I due si ritrovano a Napoli e tra di loro scatta anche il bacio.

Cecilia invece si lascia andare a confessioni e lacrime ma il ragazzo non sembra riscaldarsi davanti alle emozioni della corteggiatrici, ciò scaturirà la reazioni di lei.

Anche per Daniele ci sono dei nodi ingrovigliati da sciogliere: l'esterna Pamela sarà discussa sia durante che nel commento in studio. C'è troppa freddezza da parte di Dal Moro nei suoi confronti accusa la ragazza.

Più curiosa la scelta di portare in un ristorante giapponese Angelica e Vanessa (naturalmente in due momenti diversi). Il suo obiettivo è quello di capire come le due si comportano a tavola. Decisione che farà esplodere le polemiche, sul tronista piovono le accuse.