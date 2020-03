Benedetta Bellini: chi è la moglie di Max Giusti

Di Marcello Filograsso martedì 3 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Benedetta Bellini, moglie di Max Giusti

Benedetta Bellini è la moglie dell'attore e conduttore Max Giusti.

I due si sono conosciuti nel pieno della carriera del presentatore dei game show Affari tuoi e Boom!, quando Giusti ormai si era lasciato alle spalle la relazione con la blogger Selvaggia Lucarelli, alla quale è stato legato per ben sette anni.

Il loro fidanzamento è andato a gonfie vele, così nel 2009 hanno deciso di sposarsi. L'anno successivo la coppia corona il proprio sogno di avere dei bambini: nel 2010 nasce Matteo, mentre due anni dopo arriva Caterina.

Della donna sappiamo ben poco: non è nota la sua età, così come non siamo a conoscenza del suo lavoro. Tuttavia, proprio Giusti nel corso di una puntata di Vieni da me, il contenitore del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo, ha parlato del suo rapporto con la moglie:



"Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco. Se stai con una persona, devi essere sereno: la gelosia è una cosa brutta. Mi fido ciecamente di mia moglie: non sono geloso perché starei malissimo”.

L'attore ha dichiarato inoltre di avere fiducia totale in sua moglie, raccomandando i telespettatori di rompere i ponti con chi si mostra troppo geloso. Pare infine che i due non festeggino San Valentino.

Foto: account Instagram Max Giusti