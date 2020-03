Grande Fratello VIP 4, Paolo Ciavarro riceve una sorpresa da Clizia Incorvaia (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

La concorrente squalificata mantiene una promessa: "Ti aspetto da vincitore"

La squalifica è ancora un boccone troppo amaro tra mandare giu. E' passata una settimana dall'allontanamento di Clizia Incorvaia dalla casa del Grande Fratello VIP e Paolo Ciavarro non riesce a non pensarci. Il batticuore è tornato a farsi sentire nella puntata in prime time trasmessa lunedì 2 marzo. Paolo è stato invitato in Mystery room per una sorpresa che arriva guardacaso da colei che ha fatto breccia nel cuore del figlio d'arte.

"Paolo sai cosa ha fatto Clizia il giorno dopo che è uscita dalla casa?" la risposta arriva da una clip nella quale l'ex moglie di Francesco Sarcina si reca nella spiaggia di Fregene con una birra in mano, il tutto è legato ad una promessa fatta qualche istante prima di chiudere la porta rossa che li ha momentaneamente divisi. "Ti aspetto qui. Torna vincitore" scrive in una foto insieme a suo padre e pubblicata su Instagram.

Signorini però vuole chiarire un'altra questione messa alla luce da Live non è la d'Urso domenica sera, il dubbio riguarda l'età di Clizia. L'influencer non ne ha mai voluto parlare nonostante abbia affermato che dopo i 30 anni l'età non si rivela più. Ma l'età come si suol dire è solo un numero e Paolo non si mette problemi nel sottolinearlo, per lui il pensiero è solo quello di rivederla al più presto, magari con una reunion insieme alle famiglie.