Grande Fratello VIP 4, nuova lite a suon di insulti tra Antonio Zequila e Adriana Volpe (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

"Sei una bugiarda!" "Mi fai pena" e la vicenda non trova un punto di risoluzione. Zequila e la Volpe hanno avuto un flirt o no?

La relazione c'è stata o no? E' ciò che si chiedono gli inqulini nella casa e non solo alla luce delle ultime rivelazioni di Antonio Zequila che ha lasciato intendere di aver avuto in passato una conoscenza ben più approfondita con Adriana Volpe.

Già settimana scorsa la showgirl ha smentito le insinuazioni di Zequila, lui però ha voluto rimarcare la vicenda nei giorni scorsi dal confessionale come è stato mostrato da una clip trasmessa nel prime time del Grande Fratello VIP il 2 marzo 2020 (QUI per il video). Il volto scuro di Adriana Volpe si carica di rabbia, soprattutto quando l'attore scende in questi particolari:



Lei è venuta da me, è stata tutto il pomeriggio a casa mia e non abbiamo mangiato solo i biscotti, poi dopo poco mi ha chiesto di non parlare di questa cosa.

Non appena si rientra in casa per i commenti a caldo ritroviamo un'Adriana Volpe furente: "Sto contando fino a mille perchè fino a 100 non basta. Se fosse stato vero non avrei problemi a dirlo, ma adesso basta, si è superato il limite! Per me ora lui sarà trasparente, lo giuro su mia figlia. Vergognati!". I toni si alzano e Zequila urla alla donna tutta la sua rabbia: "Sei una bugiarda, e non sopporto le persone come te, io lo giuro su mio padre".

La Volpe non molla la presa "Mi fai pena" dice chiedendo rispetto da parte del concorrente. Le posizioni rimangono come le abbiamo ritrovate: Antonio Zequila afferma di aver avuto un flirt con la showgirl, lei rispedisce le parole al mittente.