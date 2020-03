Grande Fratello VIP 4, il videomessaggio di Fabio Testi Junior: "Papà io sto bene"

Di Marco Salaris lunedì 2 marzo 2020

La sorpresa del figlio dell'attore da Shangai, il videomessaggio trasmesso durante il prime time del 2 marzo 2020.

Fabio Testi, avvertito dell'emergenza Coronavirus in Italia si è immediatamente preoccupato delle condizioni di salute di suo figlio Fabio Junior che risiede da 12 anni in Cina, a Shangai, a poca distanza dalle zone dove il virus è marcatamente presente vive da 12 anni. Più volte l'attore ha espresso il desiderio di poter parlare con suo figlio: "Ho sempre dato il massimo per i miei figli - dice in confessionale - ma questa distanza è molto difficile da reggere"

Ad alleggerire il suo animo è proprio Fabio Junior con una bella sorpresa per suo padre, un videomessaggio:



Eccoci qui papà. Volevo farti un saluto per dirti che sto bene. Abbiamo visto che hai ricevuto le notizie sull'emergenza Coronavirus anche in Italia, perciò ho scelto di mandarti un video rapido. Con il ristorante siamo rimasti chiusi per un mese ma ora abbiamo riaperto come vedi. Shangai si è rimessa in movimento. Facciamo un brindisi per te che sei nella casa e ti aspettiamo qui per una pastasciutta delle tue. Ciao Papà un abbraccio!

(QUI per il video)

L'attore si commuove: "Diventa pesantissimo non parlare con loro in una situazione del genere. Ci siamo sempre parlati tutti i giorni, mattina e sera. Non riuscire a parlarci è un macigno nello stomaco, non so se riesco ad essere lo stesso anche qui dentro". Testi è fra i nominati in lizza per la possibile eliminazione, per questo il pensiero fisso lo spinge ad una richiesta diretta da fare al pubblico: "Chiedo se mi aiuta ad uscire per poter parlare con i miei figli, grazie".