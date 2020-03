Angelo Costabile: età, Instagram, lavoro, chi è

Di Sebastiano Cascone lunedì 2 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Angelo Costabile

Angelo Costabile è un attore, imprenditore italiano. E' nato a Paola (provincia di Cosenza) nel 1978. Ha 42 anni. E' balzato agli onori della cronaca gossippara, per essere stato, per diversi anni, il giovane fidanzato dell'attrice Corinne Clery. La storia è terminata, lo scorso novembre, dopo due anni. 27 erano gli anni di differenza che separava l'ormai ex coppia.

Ha recitato in diverse fiction di successo come 'Don Matteo'. E al cinema, ha recitato in La meglio gioventù, La terra è fatta così, La stella che non c'è.

Ha giocato anche a calcio. Ha fatto parte di alcune squadre locali come squadre di calcio come il Tropea, il San Lucido-Paolana e il Cirò Marina.

Attualmente vive a Roma.

Con l'ex compagna, ha partecipato alla seconda edizione di Pechino Express.

Il suo profilo Instagram @angelo_costabile conta oltre 3300 followers.

Lo scorso febbraio 2020, è rimasto ferito da una caduta di un albero mentre passeggiava per le vie della Capitale:

"Sì, non riesco davvero a capire come possano accadere queste cose gravissime in una città come Roma, gli alberi caduti sono moltissimi, ma nessuno se ne prende cura? Sono calabrese, ma vivo da venti anni a Roma, non mi interessa nulla della politica, ma la sindaca Virginia Raggi mi deve chiedere scusa" (Fonte Il Messaggero)