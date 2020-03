Uomini e Donne: Sonny esce con Giovanna e Sara chiude la conoscenza con lui

"Una gran vergogna che Sonny sia uscito con Giovanna" commenta Tina, pochi minuti dall'inizio della puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al trono classico.

Il ragazzo risponde e dice di essersi sentito screditato da Sara dopo diverse uscite e una mancata esterna. Lei specifica:

"Dopo cinque esterne che abbiamo fatto, si era adagiato, non gliene fregava niente. L'ho messo alla prova. Volevo vedere se ci sarebbe rimasto male. Se tu mi volevi vedere e non ti ho portato in esterna, potevi fare delle cose. Stavi seduto rilassato e non te ne fregava niente. Io non ho bisogno di scuse, non mi nascondo dietro a un dito. L'ho visto adagiato e volevo capire il suo interesse"