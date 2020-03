Live Non è la d'Urso, Sylvie Lubamba: "Ho avuto una storia con Pietro delle Piane" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 2 marzo 2020

La soubrette contro il fidanzato di Antonella Elia "E' stato anche violento". Lui smentisce: "Sono delle cose gravi"

Non finiscono mai di sorprendere i risvolti sul passato di Pietro delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia reclusa nella casa del Grande Fratello VIP. A Live non è la d'Urso - messo in stand-by il faccia a faccia con Fiore Argento - ecco che dal passato piomba un'altra vecchia conoscenza che ultimamente abbiamo anche rivisto nel salotto di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque: è Sylvie Lubamba, la bombastica showgirl lanciata da Piero Chiambretti nei primi anni 2000. Sylvie è stata intervistata alla luce di una rivelazione che farà ulteriormente discutere:



Risale 14 anni fa, nel 2006, ho avuto una storia con Pietro - esordisce - ci siamo conosciuti in Sardegna a Portocervo, ci presentò un amico che abbiamo in comune e me lo presentò come Pietro delle Piane. Mi fecero credere che era un parente di Carlo delle Piane. Tengo a precisare che lui mi frequentava nel periodo in cui io ero in auge. Lui mi disse 'Sai mi sono organizzato con dei miei amici paparazzi, mi piacerebbe fare un finto rubato con te' e alla fine ho accettato perché è stato molto insistente.

Lubamba prosegue il racconto aggiungendo altri particolari: le foto vennero sì fatte ma non videro mai la luce in nessun rotocalco, punto che - a detta di Sylvie - lasciò scocciato delle Piane. Lei per corrergli in soccorso dice di averlo aiutato a sfondare nel mondo dello spettacolo così da portarlo con lei ad una festa: "Ci hanno fotografati ed ecco che escono le foto però lui uscì infastidito perché nelle foto risultò il mio fidanzato e non come Pietro delle Piane"

La fine della relazione - sempre in base alle parole di Sylvie Lubamba - giunge poiché dopo diverso tempo lei si rende conto che Pietro sarebbe stato con lei solo per apparire. Non è tutto, un altro dettaglio che si unisce mette un velo inquietante sulla vicenda: "Ci stavamo confrontando per una banale discussione, lui mi ha tirato una sberla. C'erano dei momenti in cui lui è stato molto violento"

La risposta di Pietro conferma solo che tra i due una 'storiella' (dice lui) c'è stata, mentre per le violenze di cui parla Sylvie: "Sono delle cose gravi, cosa può fare la tv! Se non ha le prove io mi riserverò di agire per vie legali".