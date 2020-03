Alba Parietti: "Sono pazza della fidanzata di mio figlio Francesco dal primo sguardo" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 1 marzo 2020

Alba Parietti, a Domenica Live, assieme al figlio Francesco Oppini e alla fidanzata Cristina Tomasini

Alba Parietti, ospite, oggi, 1 marzo 2020, di 'Domenica Live', assieme al figlio Francesco Oppini, ha presentato, al pubblico di Canale 5, per la prima volta, la fidanzata Cristina Tomasini:

Parietti: "Sono pazza di Cristina dal primo sguardo. Vado molto più d'accordo con lei che con mio figlio".

La coppia che, sta assieme da quasi un anno, a Barbara d'Urso, ha raccontato come è nata la loro storia d'amore:

Tomasini: "E' avvenuto una decina di anni fa in un locale. Non c'è stata più occasione di vedersi. C'è sempre stato un piccolo contatto di messaggi sui social. Sempre con rispetto delle persone che avevamo accanto. Un anno fa, più o meno, ci siamo rivisti per un caffè velocissimo, è durato 10 minuti".

Oppini: "E' nato tutto in maniera naturale. E' arrivata come se volesse farmi tornare a stare bene".

Tomasini: "Il primo bacio? E' stata una cosa in contemporanea, tanto atteso. Eravamo a casa mia, in una sorta di imbarazzato. E' stato tutto in maniera inaspettata. Mi ha colpito subito la prima volta che l'ho visto. Ho trovato una persona meravigliosa, vera e semplice".

La suocera, fin dall'inizio, ha approvato la relazione tra il figlio e la compagna con cui ha creato una grossa complicità:

Parietti: "Lei non ha mai fatto nulla per poter fare del male alla storia precedente. Francesco le ha chiesto rispetto. Loro si sono fatti una foto assieme dopo sei mesi. Non hanno mai voluto esibire il loro amore".

