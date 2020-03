Pasquale Laricchia: "Victoria? Bugiarda. Faceva debiti dappertutto" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 1 marzo 2020

Pasquale Laricchia presenta la figlia Stefania e la fidanzata Loredana a Domenica Live

Pasquale Laricchia, ospite, oggi, 1 marzo 2020, di 'Domenica Live', ha avuto l'opportunità di replicare alle dure accuse mosse dall'ex fidanzata, Victoria Pennington:

Laricchia: "Lei è una bugiarda, diffamatrice. Quando lei dice che è andata dalla polizia, ha diffamato la Questura di Bari. Non è mai andata dai carabinieri e dalla polizia. Non sono mai stato convocato. Una volta sono venuto i carabinieri per cercarla. Mio padre era il suo tutore. Non pagava le tasse. La cosa più assurda che, nel settembre 2005, su Di Più, sosteneva: 'Pasquale te lo dico, sei il mio uomo ideale. Ho sbagliato a dubitare di te". Lei mi voleva sposare".

Il forzuto personale trainer, nel corso della puntata, ha portato testimonianze e documenti per supportare la propria tesi:

Laricchia: "Sperperava denaro, le ho levato la carta di credito. Nel momento in cui le ho tolto il gioco da mano, se ne è andata. Ho dovuto far un lavoro a gratis per saldare 12 mila euro di debito di vestiti. L'hanno cacciata dall'agenzia perché aveva accumulato dei debiti. Faceva debiti dappertutto. Amava fare la vita agiata. Barbara ha usato la tua buona fede".

L'ex gieffino ha presentato, per la prima volta, la figlia Stefania, di 18 mesi, frutto della relazione con la compagna Loredana:

Laricchia: "E' la cosa più importante della mia vita. Mi commuovo solo quando la vedo, l'abbraccio".

Loredana: "Siamo insieme dal 2007, da 13 anni. Posso dire solo cose belle di Pasquale. Abbiamo voluto, a tutti i costi, questa bambina. L'abbiamo desiderata tantissimo".