Stefano De Martino; Belen, Santiago, età, Instagram

Di Claudia Cabrini sabato 29 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere sul ballerino, coreografo e conduttore tv Stefano De Martino

Ad oggi conosciuto soprattutto per essere il marito di Belen Rodriguez e il papà di Santiago, Stefano De Martino è in realtà molto di più. Ballerino professionista di successo, coreografo e anche volto tv - ricordiamo le sue esperienze più che positive in veste di conduttore e co-conduttore negli ultimi anni - Stefano De Martino è nato il 3 ottore 1989 a Torre Annunziata, in Campania, e quest'anno compirà 31 anni.

Sin da piccolo, a soli 7 anni, inizia a mostrare la sua spiccata passione per la danza, oltre ad un innato talento per il ballo. La sua carriera televisiva inizia ufficialmente a 19 anni, quando Stefano riesce ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi prendendo parte all'edizione numero 9 del talent show, e dimostrandosi immediatamente uno dei ballerini più capaci della classe. In passato, e in particolar modo due anni prima, era però già riuscito ad aggiudicarsi una borsa di studio a New York, presso il Broadway Dance Center, grazie al quale aveva anche avuto la possibilità di entrare a contatto con la danza moderna e contemporanea. Rientrato in Italia, aveva anche lavorato nella Oltre Dance Company, diretto dalla coreografa Macia Del Prete.

Grazie ad Amici, dove arriva in semifinale arrivando primo tra i ballerini, vince un contratto con il Complexions Contemporary Ballet che gli permette di prendere parte a un tour che lo porta in Nuova Zelanda, Australia e Hawaii, e dal 2010 torna in tv, di nuovo ad Amici di Maria De Filippi, in qualità di ballerino professionista.

Se sappiamo che la sua carriera, negli anni, sia molto avanzata, ricordiamo inoltre che dal 2015 Stefano De Martino abbia anche intrapreso la strada di conduttore tv, diventando anzitutto supporter e conduttore del daytime di Amici, e poi protagonista di Pequeños gigantes. Nel 2016 lo ritroviamo a Selfie - Le cose cambiano, nel 2018 come inviato dall'Honduras al reality show di Canale 5 L'isola dei famosi, mentre lo scorso anno conduce Made in Sud, Notte della Taranta, ma anche la finale del Festival di Castrocaro 2019 e, in sostituzione di Amadeus, Stasera tutto è possibile.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Dopo essere stato il compagno della cantante Emma Marrone, conosciuta da Stefano all'interno del programma Amici e con la quale è stato fidanzato per diversi anni, è proprio nel 2012 che arriva la notizia ufficiale; sembrerebbe esserci amore tra lui e la modella argentina Belén. Come forse ricorderete, all'epoca la Rodriguez era fidanzata con Fabrizio Corona. Ancora una volta, galeotto fu Amici e Maria De Filippi - visto che è proprio lì che Belén e Stefano si incontreranno.

La scintilla scatta ballando insieme, e il primo bacio lo dà lui a lei in camerino. Nell'edizione numero dodici del programma, anche Emma Marrone - che scopre del tradimento di Stefano in tv, e che si vendica a modo suo con un'emozionante interpretazione di Bella senz'anima, durante la fase Serale dello show.

La storia tra Stefano e Belen però prosegue a gonfie vele. I due hanno sempre specificato ai giornali di aver parlato coi corrispettivi compagni, Emma Marrone e Fabrizio Corona, prima di uscire allo scoperto - e anche per questo, in totale serenità proseguono la loro storia d'amore. Il 20 settembre 2013, Belén e Stefano convolano a nozze.

Il 9 aprile dello stesso anno nascerà il loro primo figlio, Santiago. Dopo due anni, Belén e Stefano si separano - è l'estate del 2015. Tra i due, si ricuciono sempre più strettamente i rapporti negli anni successivi, ed è proprio del 2019 che la loro separazione finisce.

Ad oggi, Stefano e Belén hanno riformato il nucleo famigliare di un tempo, e vivono la loro quotidianità in modo ancor più felice rispetto al passato.

Stefano è anche molto seguito sui social, in particolar modo sul suo canale Instagram ufficiale - dove potete trovarlo come @stefanodemartino - dove, al momento, lo seguono più di 4,2 milioni di fan.