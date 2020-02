Alessandra Viero: marito, altezza, vita privata, età

Di Marcello Filograsso sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Alessandra Viero

Il pubblico ha cominciato a conoscerla nel 2012, quando dal 4 al 29 giugno di quell'anno ha condotto Pomeriggio Cinque Cronaca, inserto estivo del programma condotto da Barbara d'Urso. Conosciamo meglio Alessandra Viero.

Nata a Sandrigo, in provincia di Vicenza, il 16 aprile 1981, si laurea in Giurisprudenza all'Università di Trento, ma vanta già collaborazioni giornalistiche con il Corriere del Veneto già prima di finire gli studi. Nel 2008 approda in Mediaset al Tg4, mentre tre anni più tardi arriva al TgCom24, canale all news del Biscione. L'anno successivo sostituisce Barbara d'Urso per Pomeriggio Cinque Cronaca, mentre dal 2013 conduce Quarto Grado, attualmente al fianco di Gianluigi Nuzzi.

Per quanto concerne la vita privata, Alessandra Viero, della quale è ignota l'altezza, è molto riservata sulla sua sfera privata. La sua situazione sentimentale è top secret, mentre si sa che dal 2017 la giornalista 39enne è diventata mamma del piccolo Roberto Leone.

Foto: account Instagram Alessandra Viero