Luciano Cannito: età, compagna, carriera, scuola

Di Ivan Buratti venerdì 28 febbraio 2020

Vita privata e carriera di Luciano Cannito

Luciano Cannito, chi è il coreografo? Scopriamolo insieme.

Luciano Cannito, nato Luciano Mattia Cannito a Isola del Liri (Frosinone) il 29 marzo 1962, sotto il segno dell'Ariete, compierà nel 2020 58 anni. Il coregorafo è tra i più noti e stimati artisti del panorama dello spettacolo italiano. Le sue coreografie e i suoi balletti (più di 60) sono stati messi in scena nei più importanti teatri del mondo, come riportato sul suo sito personale:



il Metropolitan di New York‚ La Scala di Milano‚ il Teatro San Carlo di Napoli‚ l’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles‚ il Place des Artes di Montreal‚ il Teatro dell’Opera di Roma‚ il Grand Theatre de Bordeaux‚ il Teatro dell’Opera di Tel Aviv‚ il Teatro Sistina di Roma‚ il Teatro dell’Opera di Ankara, il Teatro Nazionale dell’Estonia‚ il Teatro dell’Opera della Georgia, il Festival Roma Europa‚ il Teatro Comunale di Bologna, il Maggio Musicale di Firenze, il Tulsa Ballet in Oklahoma, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Nazionale di Almaty, Kazakhstan, il Teatro Nazionale di Hong Kong, il Teatro dell’Opera di Nizza, il Teatro Nazionale di Taiwan, il Teatro Bolshoi di Mosca.

Luciano Cannito è attualmente il direttore artistico di Roma City Ballett Company e del Concorso Internazionale Sicilia In, nonché vicepresidente della Commissione Lirica e Danza della SIAE. Partecipa come giurato nei più importanti concorsi di danza, anche televisivi. Il suo volto, infatti, è diventato celebre al grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, a cui è legato da diversi anni.

Anche la cronaca rosa si è interessata di lui. Il coreografo Luciano Cannito è legato sentimentalmente da più di dieci anni con una sua collega, la showgirl Rossella Brescia, che ha interpretato Carmen nel balletto con cui ha vinto per due anni di fila il Biglietto d'oro come spettacolo di danza più visto della stagione. Recentemente, la coppia è stata intervistata da Caterina Balivo nella trasmissione di Rai 1 Vieni da me.