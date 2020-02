Andrea Rigonat: chi è, Elisa, figli, carriera, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 28 febbraio 2020

Tutto ciò che dovete sapere sul marito di Elisa Toffoli, Andrea Rigonat

Niente meno che musicista affermato e produttore di enorme successo, oltre ad essere uno degli autori più famosi nel panorama musicale italiano è anche il marito di una cantante e interprete che ben conosciamo e per la quale impazziamo tutti noi. Stiamo parlando di Andrea Rigonat, marito di Elisa Toffoli, con la quale è unito in matrimonio dal 2015. La loro storia d'amore però inizia molto tempo prima, e più precisamente nel 1993.

Proprio in quell'anno, Andrea si diplomerà al Conservatorio di Firenze, per poi frequentare l'Accademia Musicale. Sarebbe proprio lì che Rigonat avrebbe incontrato la sua futura moglie, Elisa, con la quale inizierà immediatamente a collaborare. Lui diventerà infatti il lead guitar della sua band, prima di mettere in piedi un gruppo tutto suo del quale la stessa Elisa ha parlato più volte anche in tv:



"Andrea ha anche una band tutta sua con cui fa cose tremendamente rock, suona ai motoraduni a petto nudo. Sono gelosa e lo vorrei così anche ai miei show", ha spiegato al portale online IlSussidiario.net lo scorso anno.

Ma non è finita qui. Tra Elisa e Andrea le cose sono sempre proseguite a gonfie vele, e ancor prima di dirsi il fantomatico "Sì" i due hanno anche dato alla luce due bambini, Emma Cecile che ad oggi ha 11 anni, e Sebastian, nato nel 2011.

Andrea Rigonat, negli anni, ha inoltre avuto modo di affiancare la compagna in quasi tutti i suoi tour. Nel corso della sua lunga carriera, è anche riuscito a seguire le tournée di Tiziano Ferro, con il quale ha collaborato nel 2004 e anche nel 2011, ma anche con Francesca Michielin, non solo in veste di musicista ma anche di produttore e arrangiatore.

Sempre Rigonat ha poi curato la produzione artistica dei concerti di Marco Mengoni, e ha anche registrato insieme a Francesco Renga e Laura Pausini.