Elisa: canzoni, carriera, marito, vita privata

Di Claudia Cabrini venerdì 28 febbraio 2020

Tutto ciò che dovreste sapere sulla regina della musica italiana, Elisa Toffoli

All'anagrafe Elisa Toffoli, nata a Trieste il 19 dicembre 1977, la conosciamo tutti per essere niente meno che una delle più brave interpreti della canzone italiana. In arte, semplicemente, Elisa, nel corso della sua carriera ha vinto ben 33 dischi di platino e 10 dischi d'oro - ma anche un disco di diamante e uno di multi-platino.

Se bene la conosciamo per la sua carriera, che dopo i successi in Europa e Nord America la lancia ufficialmente nel mondo della musica italiana con il grande debutto al Festival di Sanremo nel 2001 - al quale Elisa ha partecipato con il brano in gara Luce - tramonti a nord est e che ha vinto proprio quell'anno, poco sappiamo però della sua vita privata.

La mamma di Elisa fa la parrucchiera, del papà si sa poco. Quella di Elisa è stata infatti un'infanzia abbastanza complicata. Come raccontato dalla stessa cantante in un'intervista al magazine VanityFair, "Mia mamma stava con mio papà e lo amava tantissimo, ma mio papà non ha mai abitato in casa con noi". Il rapporto - mancato - col padre, l'ha segnata parecchio. Anche per questo, però, Elisa riesce a trovar ancor più ispirazione per la sua musica.

Dal 2015 è felicemente sposata con il collega e compagno Andrea Rigonat, ma già nel 2009 i due erano diventati genitori di una splendida bambina, Emma Cecile. La primogenita di Elisa e Andrea è nata il 22 ottobre, nel 2009, e ormai è una signorina. Qualche anno dopo, due anni prima di promettersi amore eterno, la coppia ha inoltre dato alla luce il secondo bebè, Sebastian, nato il 20 maggio 2013.

Il 5 settembre 2015 Elisa e Andrea si sono detti "Sì". La particolarità rock che ha colpito gli invitati al matrimonio? Il fatto che la cantante sia arrivata in Chiesa a cavallo della sua motocicletta. Super romantico l'abito di nozze che ha deciso di indossare quel giorno, molto ricamato e di pizzo bianco. Tra gli invitati, anche gli amici Ligabue, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Stash.

Sulla sua famiglia, al settimanale Grazia aveva raccontato:



"Emma ha iniziato a venir con me fin da quando aveva cinque mesi. Lei è la più selvaggia, si adatta a ogni cambiamento. Sebastian è più delicato. [...] Mio marito? Su alcune cose è un disastro: si dimentica tutto, compleanni, inviti a cena. Ma sulla disciplina e le regole da dare i figli è bravissimo. Io su questo faccio più fatica".