Alice Campello è incinta: aspetta il terzo figlio da Alvaro Morata - l'annuncio

Alice Campello è incinta: aspetta il terzo figlio da Alvaro Morata

Di Giulio Pasqui venerdì 28 febbraio 2020

L'influencer aspetta il terzo figlio dal calciatore Alvaro Morata. "Presto in cinque".

Alice Campello è incinta: aspetta il terzo figlio dal calciatore Alvaro Morata, suo marito, conosciuto all'epoca della Juventus. Ad annunciarlo è la stessa influencer torinese attraverso una foto pubblicata su Instagram dove è immortalata sul letto al fianco dell'attaccante e dei loro due figli, Alessandro e Leonardo, due gemelli.

La famiglia Morata si allarga dopo il parto gemellare del 2018. Presto in cinque, dunque. Non si sa se Ale e Leo accoglieranno un fratellino o una sorellina: il sesso del nascituro non è ancora stato svelato, così come nemmeno il nome. Facendo due calcoli, però, si potrebbe prevedere il perioco del parto. Se Alice ha già superato i tre mesi, allora il pargolo potrebbe nascere nei mesi estivi.

Attualmente la coppia vive a Madrid: lui è in forza all'Atletico Madrid, lei l'ha seguito anche in questa nuova avventura professionale. Sposati il 17 giugno 2016, la coppia si era conosciuta grazie a un corteggiamento serrato sui social network quando il calciatore giocava nel campionato italiana. Ora sono più innamorati che mai.