Carolina Sansoni: altezza, età, Tommaso Paradiso, chi è

Di Marcello Filograsso venerdì 28 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità, su Carolina Sansoni

Nota come la fidanzata dell'ex frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso, conosciamo meglio Carolina Sansoni.

Nata a Roma nel 1989 (ha quindi 30 anni) in un giorno e mese al momento ignoti, sin da giovane Carolina decide di fare esperienza fuori dai confini italiani. Terminati gli studi alla scuola americana di Roma a 17 anni, parte alla volta di Londra, dove studia Comunicazione e Marketing.

Al termine di questo periodo, torna nel nostro Paese per studiare moda al prestigioso Istituto Marangoni di Milano. Finisce il suo percorso di studi con un master in Finanza a New York e poi uno con la società di consulenza KPMG. A questo punto, decide di fondare con una sua amica una start up nel mondo della moda, la Denoise Design, una piattaforma e-commerce.

Ma veniamo alla storia d'amore nata con il cantante romano: i due si conoscono nell'estate del 2017 a una partita di calcio, ed ecco il motivo per cui in Questa nostra stupida canzone d'amore Paradiso canta della "nazionale del 2006". La ragazza, della quale non è nota l'altezza, vive con il cane Ugo e sogna di mettere al più presto su famiglia con l'artista ed è comparsa di recente nel video parodia di Sincero che Tommaso Paradiso ha realizzato con Calcutta.

Foto: account Instagram Carolina Sansoni