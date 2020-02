Gonzalo Higuain: età, Juve, vita privata, gol, Napoli

Di Fabio Morasca sabato 29 febbraio 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Gonzalo Higuain.

Gonzalo Higuain è un calciatore argentino, attualmente in forza alla Juventus, di 32 anni. Higuain è nato il 10 dicembre 1987 a Brest, in Francia, perché il padre, l'ex calciatore Jorge Higuain, lo ebbe durante la stagione che passò allo Stade Brestois 29, il club calcistico di Brest.

Higuain ha tre fratelli, Nicolas, Lautaro e Federico. Anche quest'ultimo ha seguito le orme del padre, diventando un calciatore professionista.

Nel corso della sua carriera, Gonzalo Higuain ha vestito le maglie di River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan e Chelsea. Quest'anno è tornato a vestire la casacca bianconera dopo un anno trascorso in prestito tra il club rossonero e il club londinese con cui ha vinto l'Europa League.

Nella sua carriera, Higuain ha vinto anche 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna, una Coppa di Spagna, 2 campionati di Serie A, 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Il suo soprannome famoso è El Pipita, nomignolo ispirato al soprannome del padre, El Pipa, chiamato così a causa del suo naso pronunciato. La madre è la pittrice Nancy Zacarías.

Al momento della pubblicazione di quest'articolo, Higuain, nel corso della sua carriera, ha segnato 303 reti in 628 partite ufficiali. I club con i quali ha segnato più gol, ovviamente, sono il Real Madrid, 121 gol in 264 presenze, il Napoli, 91 gol in 146 partite, e la Juventus, 63 gol in 137 presenze.

A questi gol, vanno aggiunti anche le 31 reti che Higuain ha segnato con la maglia della propria nazionale, l'Argentina, maglia che ha indossato 75 volte.

Higuain è anche il calciatore che ha segnato più reti in una sola stagione di Serie A, 36 per l'esattezza.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la compagna di Gonzalo Higuain è la modella Lara Wechsler, da cui ha avuto la sua prima figlia Alma, nata a Torino il 21 maggio 2018.