Amici 19, Talisa e Javier stanno insieme? Il bacio (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 27 febbraio 2020

Avventura amorosa per i due ballerini della scuola? Ecco il bacio ripreso dalle telecamere.

"Vivere con Javier è la cosa più difficile che io abbia mai fatto in vita mia". Scoppia la passione ad Amici fra Talisa e Javier, i due ballerini che insieme affronteranno il serale di talent show condotto da Maria de Filippi condividono la stessa avventura e da qualche giorno anche la stessa casetta con i restanti 8 talenti in gara per la vittoria finale.

Talisa ha subìto un infortunio e presto saprà il responso del medico che le dirà se potrà avere la possibilità di ballare oppure no. Intanto accanto a lei Javier le regala tutte le attenzioni, si ritrovano insieme sul divano e gli sguardi inequivocabili del ballerino sembrano non lasciare dubbi. Tra carezze e coccole si trovano a loro agio e Talisa non si fa scrupoli nel parlarne anche con le sue colleghe "Io sono cotta".

Gaia ha notato l'intesa: "Siete lì lì per baciarvi ogni due secondi" ma mette in guardia l'amica "Il tuo umore non può dipendere dal suo. Questo è un problema". Nonostante da parte della ballerina ci sia il pensiero delle telecamere che riprendono le loro gesta. Per Javier questo non è un problema e tra i due scatta il bacio.

Javier prima di entrare nella scuola è stato fidanzato con una ragazza ma Talisa ancora non aveva ben chiara la situazione, è lo stesso ragazzo ad affermare che in questo momento nella sua vita non c'è nessuna relazione in corso: "Ci siamo lasciati". Un'altra cantante, Martina, non crede alla versione di Javier: "E' un bugiardo", ma questo non sembra scalfire le intenzioni di Talisa: continuare a viversi quella che a tutti gli effetti sembra una frequentazione.