Uomini e Donne, Massimiliano e Valentina: è crisi. Nuova corteggiatrice per il cavaliere (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 27 febbraio 2020

Valentina tronca la relazione con l'uomo? Per Massimiliano arriva una nuova corteggiatrice e la dama non ci sta.

Rottura in una delle coppie che ultimamente si stava consolidando in un rapporto stretto. Massimilano compromette la frequentazione di Valentina scegliendo di conoscere un'altra donna arrivata per lui. Valentina è decisamente contrariata dalla decisione dell'uomo e ritiene questa una mancanza di rispetto nei suoi confronti.

La reazione della dama che non trattiene le lacrime non smuove il pensiero di Massimiliano che si vede attaccato da altre donne nel parterre per lo stesso motivo, tra cui la reazione di Roberta di Padua "Sei uno str****! Non stai facendo una bella figura, che sei venuto a fare qua?" .

"Per te è normale una cosa del genere?" chiede Valentina "Per me sì, certo" la chiusura della dama è lapidale "Ma vaff*****o" gli urla scaraventando la sedia a terra dal nervoso. Lo sfogo è accolto dall'applauso del pubblico che si schiera dalla sua parte. Per Massimiliano entra Francesca che si ritrova in una situazione molto complicata: "Io sono qua solo per conoscerti perché mi hai colpito, mi sei sembrato un uomo molto serio" ma l'affermazione della donna scatena le proteste di Tina Cipollari: "Hai avuto la conferma che non è esattamente così".

Valentina così vuole mettere la parola fine: "Io sono stata in una relazione così, una relazione malata! Non permetterò mai più a nessuno di trattarmi così. Anche l’altra persona mi diceva che ero la donna della sua vita. Non è normale che lui voglia continuare a conoscermi!".

(QUI per il video)