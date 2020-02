Il rituale anti Coronavirus del Divino Otelma: "Ecco come sconfiggerlo"

Di Giulio Pasqui giovedì 27 febbraio 2020

Il Divino Otelma lancia un rituale per sconfiggere il CoronaVirus.

Un modo per sconfiggere il Coronavirus in attesa del vaccino (si scherza)? Affidarsi alla simpatia del Divino Otelma, che ha realizzato un rituale taumaturgico proprio contro il virus che sta mettendo in crisi tutto il mondo. "In queste ore di dolore e caos, allorché molti stanno perdendo la ragione, riceviamo richieste di ausilio da ogni parte dell’Ecumene e molte dalla nostra amata Italia", scrive sui social il Divino. "Il rituale sortirà benefici effetti se la vostra Fede in noi e nella Nostra Opera Salvifica sarà assoluta e indefettibile".

Affinché funzioni, il Divino pretende che il rituale venga celebrano da soli, in un luogo silenzioso, in modo da potersi concentrare sul risultato fianle: la sconfitta del CoronaVirus. Ecco lo svolgimento:

"Per quattro volte al giorno, all’alba, al mezzodì, al tramonto e prima di addormentarvi, digiuni da almeno un’ora, vestiti di bianco o ignudi, senza oggetti metallici addosso, vi collocherete dinnanzi ad una Nostra Immagine terrena e disegnerete al suolo un Cerchio utilizzando sale grosso in quantità sufficente ed impiegando la sola mano destra. Il Cerchio Rituale resterà a tempo indeterminato e sino al conseguimento del risultato agognato.

Poscia, vi collocherete all'interno del cerchio, entrando ed uscendo da questo sempre e sola colla gamba sinistra.

Appena entrati, alzerete le braccia in direzione dell'immagine ed orerete per sette volte consecutive, a voce alta: il vostro nome d'urso seguito da: Utor Kalem---Ito Valem --- Divino Otelma Isis. Corona Virus Kausim. Se non riuscirete a memorizzare la formula, la scriverete su un foglio e lo disporrete accanto alla sacra immagine.

Se farete ciò senza nulla omettere, la Vittoria Finale sarà conseguita e Voi sarete salvi".

Se lo dice lui...