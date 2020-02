Uomini e Donne anticipazioni oggi trono over puntata 27 febbraio 2020 (video)

Di Marco Salaris giovedì 27 febbraio 2020

Oggi pomeriggio alle 14:45 nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria de Filippi. Nella puntata di oggi andrà in onda il Trono Over.

La puntata di oggi vedrà in apertura la questione rimasta in sospeso tra Massimiliano e Valentina. Ieri il cavaliere ha affermato che da parte sua, nonostante qualche litigio passeggero, ci sia la volontà a continuare la frequentazione ma sembra che qualcosa non andrà per il verso giusto, nella clip di presentazione la dama è in lacrime e Valentina Autiero dal parterre delle donne la inviterà ad alzarsi e allontanarsi da Massimiliano.

Abbiamo visto che Barbara de Santi sta uscendo da qualche giorno con il suo nuovo corteggiatore, Michele. Sembra che tra di loro le cose procedono bene. Una signora dal pubblico interagirà con i presenti, sembra aver preso in antipatia la dama, pronto a smentirla c'è l'uomo che afferma "E' una donna fine" e rivolgendosi direttamente a Barbara le dice: "Ti ho sempre detto che sei bella".

Antonella e Marco invece saranno al centro dello studio per raccontare i loro affari intimi: "Io dormo completamente nudo" dice lui "Nel parlare con lui mi sono immaginata delle scene nella quale indossa il costume di batman a casa" mentre il pubblico in studio se la ride. Insomma, se ne vedranno e sentiranno di belle anche oggi.