Enzo Miccio su Chiara Ferragni: "Fedez? Lo usa come accessorio"

Di Claudia Cabrini mercoledì 26 febbraio 2020

Il Wedding Planner, intervenuto nel programma di Caterina Balivo, non le ha mandate a dire...

Prima intervista televisiva per Enzo Miccio dopo la partecipazione al reality di Rai2 Pechino Express (programma che sappiamo essere stato registrato tempo fa), che nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni Da Me, questo pomeriggio ha voluto raccontare della sua esperienza all'interno del programma condotto da Costantino della Gherardesca, al quale ha partecipato in coppia con una sua cara amica e collaboratrice nel duo 'I Wedding Planners'.

Ed è proprio sulla sua partecipazione al format che Enzo si è lasciato andare, scherzando, ma forse non troppo, anche sulla sua professione: "Fare matrimoni? Sicuramente è molto peggio che fare Pechino Express" ha commentato. Ma ovviamente non è finita lì.

Se è vero che con Enzo è inevitabile che si tocchi anche l'argomento moda, è altrettanto vero che di questi tempi non si possano che citare alcune tra le fashion blogger e influencer più seguite e famose del mondo. Tra queste, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis, sulle quali Enzo ha voluto dire la sua: "Chiara Ferragni? Beh, lei è la regina indiscussa. Tutto ciò che tocca diventa oro". Ma a commento di Caterina Balivo: "E tutti vorrebbero essere come il marito, Fedez...", Miccio ha replicato: "Lui? Lei lo utilizza come il suo accessorio personale".

Su Giulia De Lellis, invece, il Wedding Planner ha dichiarato: "Da quando ha cambiato fidanzato è anche diventata più bella", lanciando così anche una frecciatina all'ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Damante. Stoccata poi a Elettra Lamborghini, che Miccio dichiara di amare follemente: "A Sanremo non ha azzeccato un look, ma ha svecchiato il Festival e quella era la sua missione più grande".