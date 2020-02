Francesca De Andrè contro Gennaro Lillio: "Troppo social"

Di Claudia Cabrini martedì 25 febbraio 2020

Parole al veleno quelle di Francesca De André, che sembrerebbe quasi non aver accettato di esser stata lasciata dal personal trainer napoletano...

Ancora polemiche e critiche aspre quelle indirizzate da Francesca De André contro Gennaro Lillio, modello nonché ex concorrente del Grande Fratello che proprio con lei avrebbe intrattenuto una breve relazione. I due, che si sono conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia ma che soltanto una volta fuori hanno provato a frequentarsi, si sono lasciati in pessimi rapporti poche settimane dopo aver iniziato la loro storia d'amore.

Dal canto suo, il modello e personal trainer napoletano aveva sempre dichiarato che tra lui e Francesca fosse finita a causa di due temperamenti e caratteri assolutamente incompatibili, oltre che per il fatto che Francesca, nonostante le corna subite dal fidanzato Giorgio, avesse deciso di perdonarlo e di tornare con lui. Insomma, un tira e molla sicuramente non positivo che ha lasciato a tutti i fan della coppia l'amaro in bocca.

A distanza di un anno, Francesca De André torna però a parlare di Gennaro tra le pagine del settimanale Mio, e ovviamente torna sì a farlo, ma non certo in chiave positiva:



"Io ho affermato che Giorgio era stato superficiale per quello che ha detto quando ci siamo lasciati. Nonostante fossi stata io a capire che le cose non andavano, lui (Gennario, ndr) è corso sui social a dire che mi aveva lasciato lui. È troppo legato ai social e questo era un problema nella nostra storia: ogni volta che discutevamo, lui andava su Instagram! Comunque una persona che risponde in modo così cattivo denota rancore. Forse non gli è ancora passata? E poi qual è il suo background prima di me? Lory Del Santo".

Parole al veleno quelle di Francesca contro Gennaro, ancora legate al passato della coppia - e in particolar modo proprio alle modalità con le quali la storia tra Francesca e Gennaro sarebbe finita. Insomma, è stata davvero Francesca a tradire Gennaro tornando con il suo ex fidanzato, Giorgio, oppure Gennaro aveva ormai capito tutto e ha fatto la prima mossa lasciando Francesca?

Quel che è certo, è che al momento la nipote di Faber, Francesca De André, sia ancora convinta che tra lei e Gennaro non avrebbe mai potuto funzionare. Nonostante tutto, però, Francesca spera che un giorno Gennaro sia felice:



"A Gennaro auguro il meglio. Che si faccia una vita e che se la faccia bella".