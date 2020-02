Grande Fratello Vip 2020, puntata 25 febbraio: cosa è successo?

Nella puntata del daytime di oggi, martedì 25 febbraio 2020, del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 alle ore 16.20, è stata ripercorsa la lunga diretta di ieri sera (durante la quale, tra le altre cose, è stata squalificata Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli si è ritirata).

A proposito delle parole pronunciate dall'ex moglie di Francesco Sarcina ("sei un pentito, sei un Buscetta"), Antonella Elia in confessionale ha detto che si tratta di una "frase assolutamente contro ogni etica, regola, morale", mentre Licia Nunez ha parlato di "momento di follia". Paolo Ciavarro, protagonista di un flirt nella Casa proprio con Clizia, ha manifestato la speranza che "che la gente capisca la persona che è", aggiungendo che lei "ha capito di aver sbagliato, lo ha capito immediatamente". Poi si è lasciato andare alle lacrime:

Antonio Zequila ha ironizzato sulla discussione con Adriana Volpe: "Pensavo fosse una volpe, invece era una marmotta". La showgirl ha replicato, a distanza, così:

Per mia fortuna Zequila l'ho vista una sera quando avevo 18 anni e mai più; non l'ho più frequentato, è infrequentabile, per me è trasparente.