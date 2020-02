Uomini e donne, Remo torna da Gemma: "Possiamo riprovarci"

Di Massimo Galanto martedì 25 febbraio 2020

La dama si emoziona e accetta. Sarà ritorno di fiamma?

Nella puntata di Uomini e donne di martedì 25 febbraio 2020, andata in onda, come di consueto, su Canale 5, Remo Proietti si è proposto per tornare a frequentare Gemma Galgani. La dama, sfoggiando un bel sorriso e lasciandosi andare alla commozione, ha accettato.

Remo e Gemma si erano conosciuti quasi 10 anni fa proprio nello studio televisivo di Maria De Filippi, vedendosi anche fuori dal programma, scambiandosi baci, ma non andando mai oltre. L'ultimo incontro tra i due risale al 2013, anche se poco più di tre anni fa Remo era tornato a parlare di Gemma (con tanto di dichiarazioni smentite e polemiche).

Nella puntata odierna, Remo ha prima rivelato che ribacerebbe Gemma, poi, su richiesta di Gianni Sperti, ha esplicitato il suo desiderio di tornare a frequentarla:

Ovvio che non è facile, sono un po' in bambola, ma lei mi piace, è sempre stata una gran donna. Non sono mai venuto per prenderla in giro (...) Tutto sommato, anche io non mi sono comportato bene con lei; possiamo riprovarci

Gemma, senza troppi giri di parole, ha risposto in maniera affermativa, dicendosi "emozionata" e concedendo due balli in pochi minuti al cavaliere. Sarà ritorno di fiamma?