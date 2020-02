Uomini e donne, Paolo: "Gemma sotto la luce del sole è diversa dalla tv". Lei piange (VIDEO)

Nel corso della puntata di Uomini e donne di martedì 25 febbraio 2020, andata in onda su Canale 5, Gemma è stata attaccata da Paolo Giacomini, il riflessologo che frequentò nel 2015 proprio nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Il cavaliere ha ricostruito così, su richiesta di Tina Cipollari, intenzionata a smascherare Gemma, la loro conoscenza:

Arrivai dopo che lei si lasciò con Giorgio. Non ci sono mai stati baci e non abbiamo mai dormito insieme, anche perché a me non piace molto Gemma. Altrimenti avrei spinto di più. Quando l'ho vista sotto la luce del sole, era diversa da come l'avevo vista qui. Non rispecchiava quello che avevo visto qua.