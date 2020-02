Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila chiarisce: "Con Adriana Volpe? In passato abbiamo preso un caffè"

Di Alberto Graziola lunedì 24 febbraio 2020

Adriana Volpe si confronta con Antonio Zequela al Grande Fratello Vip 2020

Durante una discussione tra Antonio Zequila e Andrea Denver. Il secondo ha accusato l'uomo di essere maschilista perché parla delle donne come trofei. Lui si sente offeso e nega quel suo modo di essere, specificando di aver detto "Sì, ho avuto una relazione con Adriana!"

Il modello ha avvertito la Volpe che nega e si arrabbia: "Chi cacchio l'ha mai frequentato? Sono furibonda! E vergognoso che utilizzi me e che si metta un'altra medaglietta sul petto. Che vergogna, che schifo. Antonio Xquila mi fai proprio schifo, questo è il mio commento".

In diretta, questa sera la conduttrice aggiunge:

"Intanto, vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca dove metti finti trofei di caccia, Significa utilizzare le donne, in questo caso la sottoscritta, come trofeo, come un bollino. Finché si scherza ok ma avere delle foto con personaggi dove fai intendere di avere avuto storie irreali, credo sia un grandissimo scivolone"

Questa sera risulterò elegante ma sono sincero. Sono pronto a giurare sulla testa di mio nipote Francesco..."

"Fammi parlare! Siediti!" urla lui mentre la Volpe cerca di intervenire. E lui continua:

"Io non sono bugiardo, non ho detto niente a Denver. Quando ho fatto l'Isola dei Famosi nel 2005, sono venuti fuori nomi che avevo omesso, Ci tenevo a fare l'Isola dei famosi e mi sono messo a raccontare flirt di un giorno, una sera, con persone conosciute. Io giuro sulla testa mi mio nipote Francesco che io non dico mai le bugie. Ti posso raccontare che l'ho conosciuta a Milano, lei il giorno dopo mi ha portato il suo composit. Mi ha conosciuto molto bene, abbiamo bevuto un caffè! Non ho avuto una storia ma ci siamo visti a bere un caffè!"

Adriana si secca e lo invita a non essere più millantatore...