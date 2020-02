Uomini e Donne anticipazioni oggi trono over puntata 25 febbraio 2020 (video)

Di Massimo Galanto martedì 25 febbraio 2020

Nella puntata di oggi, martedì 25 febbraio 2020, di Uomini e donne, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 e dedicata al trono over, Gemma avrà la possibilità di rivedere alcune sue vecchie fiamme, tra cui anche Michele, Remo e Paolo, incontrati in separata sede da Tina Cipollari. Non mancheranno, come consuetudine, le tensioni tra la dama e l'opinionista, con la prima che, da dietro le quinte, sbotterà: "Come ti permetti di dire una cosa del genere".

Intanto prosegue la conoscenza da parte di Gemma di Giovanni, il 69enne rivenditore di automobili usate che si era presentato nei giorni scorsi.

Ci sono sviluppi anche per quanto riguarda Alessia e Samuel, con il primo che inviterà, in maniera veemente, la seconda a "dire la verità". La frequentazione continuerà oppure si bloccherà causa incomprensioni?