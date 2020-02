Katia Ricciarelli: "Mai avuta una relazione con Fabio Testi. Con Baudo divorzio doloroso"

Di Massimo Falcioni lunedì 24 febbraio 2020

Katia Ricciarelli smentisce a Libero la relazione con Fabio Testi: "Uscita inelegante". Su Carreras e Baudo: "Con Jose bellissima storia. Quello con Pippo è stato l'unico matrimonio. Amore concluso con dolore, ora siamo amici"

Katia Ricciarelli smentisce la relazione con Fabio Testi. “Lo conosco e siamo delle stesse zone, ma non c’è mai stato nulla tra noi”, afferma la soprano a Libero replicando alle voci messe in circolazione dall’attore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Ho trovato questa uscita inelegante e villana e anche se ci fosse stata non ricordo nulla il che, non depone a favore dell'uomo”.

Attualmente single, la Ricciarelli sembra non avere rimpianti:



“Vivo da sola e ne sono felice. È difficile convivere e questo l'ho capito man mano che la vita passava. Ho i miei orari e le mie abitudini; anzi ho i miei ‘non orari’. A volte mi sveglio alle 5 e alle 11 mangio una pasta in bianco. Alle 17 faccio la cena e alle 21 sono a letto. Ma a volte cambia tutto ed è difficilissimo farlo capire alla persona che ti sta accanto. Dovrei trovare un amico più che un amore”.

Tra i suoi amori importanti se ne segnalano soprattutto due. “Con Jose Carreras è stata una bellissima storia – rivela - lavoravamo assieme e questo era molto bello. Lui era un farfallone amoroso, era letteralmente perseguitato da quelle che io chiamo fanatiche. Era molto bello e poi il tenore rappresentava qualcosa di speciale nell' immaginario di molte fan”.

Poi arrivò Pippo Baudo, con cui si sposò nel 1986. “Siamo stati insieme diciotto anni ed è stato l'unico matrimonio. Un amore vero che poi si è concluso con tanto dolore. Oggi il nostro rapporto si è recuperato e siamo diventati amici”. Sull’ipotesi di un tradimento subito da parte del conduttore, la Ricciarelli sembra non nutrire dubbi: “Penso di no, ero molto gelosa e sono certa che sia stato sempre rispettoso del nostro sentimento”.