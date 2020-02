Can Yaman: "Vorrei vivere in Italia" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 23 febbraio 2020

Can Yaman ospite a Live non è la d'Urso

Barbara d'Urso, oggi, 23 febbraio 2020, ha intervistato Can Yaman, il divo della soap di Canale 5, 'Bitter Sweet'. L'attore, da oltre sei milioni di followers, ha, da qualche giorno, terminato il servizio militare in Turchia:

Caman: "I miei comandanti erano molto carini, eccezionali. Con lui ho avute conservazioni molto belle. Non era particolarmente faticoso per me. Mia mamma ha 53 anni. Abbiamo un bel rapporto. Mi vuole molto bene. Come ogni mamma con suo figlio. Ho 30 anni. Sono figlio unico. Mia mamma e mia nonna piangono quando mi sposo in ogni seria. Come se mi sposassi nella realtà".

Per via dell'emergenza Coronavirus in Lombardia, il forzuto modello non ha avuto la possibilità di incontrare tutte le fan:

Caman: "Le fan mi seguono ovunque vado. D'estate mi sono trovato a Napoli, in vacanza, d'estate, con mio padre. Non sapevo che c'era questo delirio pazzesco. Il Lungomare era tutto bloccato".

Caman non ha un prototipo della donna ideale:

Caman: "E' una domanda critica. Non potrei dare delle caratteristiche precise. Dipende dal carattere. Devo conoscerla, passare del tempo con lei. Ho studiato giurisprudenza ma non faccio l'avvocato. I miei genitori sono felici così. A mio padre non interessa quello che faccio ma che sono felice. Vivo ad Istanbul".

Nella capitale turca, ha studiato al liceo italiano: "Ero molto curioso di conoscere la cultura italiana"

Ed un desiderio finale: "Vorrei vivere in Italia. E bere un caffè con te la prossima volta".