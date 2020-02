Luca Barbato: marito di Samantha De Grenet, anni, lavoro, matrimoni

Di Ivan Buratti sabato 22 febbraio 2020

Dettagli e curiosità sulla vita privata di Luca Barbato, marito di Samantha De Grenet

Conosciamo meglio Luca Barbato, marito della showgirl Samantha De Grenet, tra i volti più amati della televisione italiana, specialmente degli anni '90. Ingegnere, tutto quello che si conosce su di lui, distante dai riflettori dello showbiz, lo si deve alla moglie, con cui vive una storia d'amore molto particolare

Luca Barbato e Samantha De Grenet si sono sposati due volte. Il primo venne pronunciato dalla coppia il 1° luglio 2005 a Terni, a pochi mesi dalla nascita del loro primogenito, Brando. Subito dopo le nozze, un periodo di grande gelo fra i due, culminato con la decisione di entrambi di separarsi. Ma i grandi amori, come cantava Venditti, fanno giri immensi e poi ritornano, mica finiscono. Nel 2014, infatti, Luca Barbato e Samantha De Grenet sono tornati nuovamente insieme. Un legame così forte, una presa di consapevolezza così coraggiosa, che la coppia ha deciso di celebrare con un nuovo matrimonio, avvenuto il 18 settembre 2015, a dieci anni dal primo.

Classe 1975, Luca Barbato è più giovane della compagna di cinque anni. Per Samantha De Grenet, che è tornata con lui dopo anni di distanza (seppur sempre in contatto per la crescita di loro figlio), non si tratta di una minestra riscaldata, ma di un consapevole ritorno di fiamma. Ecco cos'ha dichiarato a proposito del compagno in un'intervista a Vieni da me, trasmissione di Rai 1 di Caterina Balivo:



Quella con Luca non la reputo affatto come la classica minestra riscaldata. Nel nostro caso tutto è totalmente diverso. Fra noi ha avuto luogo un’autentica separazione di cinque anni e abbiamo avuto a disposizione tutto il tempo necessario a comprendere davvero quello che desideravamo, arrivando alla più naturale delle conclusioni: io e mio marito ci apparteniamo, indipendentemente da tutto e da tutti.

Con grande tatto e sensibilità, Luca Barbato è stato molto vicino a Samantha De Grenet, come ogni buon compagno dovrebbe fare, anche nel momento della malattia. Nel 2018, infatti, la showgirl ha conosciuto sulla propria pelle gli affanni e le pressioni della malattia, sconfitta grazie alle terapie e a un lungo intervento chirurgico. Ecco le sue parole in un'intervista al settimanale Chi:



Lui mi ha dato forza e speranza, ma dentro stavo male. Non volevo dirlo a mio figlio Brando. E pensare che tre giorni dopo sarei dovuta andare in Sardegna con lui... Insieme con mio marito abbiamo deciso di non dirgli nulla. L’ho accompagnato in Sardegna e, nel mentre, ho organizzato l’operazione.