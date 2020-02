Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia e le dichiarazioni di Fiore Argento: "Non posso credere che Pietro abbia fatto tutto questo per uscire sui giornali"

Anche durante la tredicesima puntata serale del Grande Fratello Vip 4, si è parlato del fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, e delle sue foto con Fiore Argento, pubblicate dal settimanale Nuovo.

Antonella Elia è stata chiamata nella Mistery Room da Alfonso Signorini per rivedere le famose foto del suo fidanzato insieme alla sorella di Asia Argento, annunciandole nuovi sviluppi.

Antonella Elia, infatti, ha visto l'intervista che Fiore Argento ha rilasciato a Live - Non è la D'Urso, il programma condotto da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5.

Fiore Argento, nel corso dell'intervista, ha insinuato il dubbio che Pietro Delle Piane possa aver organizzato la "paparazzata", trovando strana la presenza di paparazzi nel quartiere dove lei abita in pieno giorno, ha smentito di aver avuto con lui un appuntamento di lavoro, come sempre affermato da Delle Piane, e ha dichiarato di aver trovato strano il gesto di prenderle improvvisamente la mano (gesto sempre negato da Delle Piane).

Alfonso Signorini ha chiesto ad Antonella Elia quale fosse la sua idea dopo aver ascoltato queste nuove dichiarazioni:

Non ci posso credere che Pietro abbia fatto tutto questo per uscire sui giornali. Quando è venuto qui, è sembrato sincero. Sono due verità completamente opposte. Il fatto che io sia popolare o famosa gli sia indifferente. Non è un vantaggio, né uno svantaggio. Non è una cosa normale, lo so. Io non voglio crederci. Come si fa a scoprire la verità? Io, l'altra volta, gli ho completamente creduto e se lo riguardassi negli occhi, gli ricrederei. Poi, se si scoprirà che è tutta una menzogna, questa storia finirà.