Il caso della parentela di Pietro delle Piane con l'attore Carlo, Anna Crispino a Mattino 5: "Mai sentito nominare"

Di Marco Salaris venerdì 21 febbraio 2020

Il fidanzato di Antonella Elia millanta parentele con l'attore scomparso?

Il sempre più discusso Pietro delle Piane ha delle nuove beghe da risolvere dopo l'accusa del presunto tradimento di Antonella Elia - reclusa nella casa del Grande Fratello VIP da quasi due mesi - con l'ex dell'uomo, Fiore Argento. Se quest'ultima ha smentito l'ipotesi di un bacio dopo alcune foto che hanno posto il dubbio, ora Pietro dovrà chiarire un altro caso in cui è coinvolto.

Stamattina a Mattino cinque si è tornati a parlare del fidanzato di Antonella Elia. Morena Zapparoli (vedova di Gianfranco Funari) ospite in studio ha acceso i riflettori su una vicenda che - se confermata - avrebbe del clamoroso. La donna ha affermato che l'uomo starebbe spacciando una parentela con l'attore Carlo delle Piane, scomparso il 23 agosto 2019: "Il signor Pietro Delle Piane usa una parentela che non esiste addirittura nei confronti di una persona defunta!".

A dimostrazione del fatto vengono mostrati degli screenshot ripresi dal suo profilo Instagram nella quale Pietro ricorda l'attore poche ore dopo la sua scomparsa con un post "Buon viaggio" seguito da un cuore e dagli hashtag #carlodellepiane e #pietrodellepiane. A corredo ci sono i commenti degli utenti del social, che dalle sue parole hanno dedotto un legame di famiglia con l'Artista. Qualcuno arriva persino a scrivere "Non sapevo che fosse tuo padre" seguito dal like di Pietro.

Alla luce di tutto ciò, per cercare di capire quanto c'è di vero e quanto no interviene Anna Crispino nella parte della trasmissione condotta da Federica Panicucci. La donna ha voce in capitolo in quanto vedova di Carlo Delle Piane ed è chiara nello smentire qualsiasi tipo di parentela con Pietro delle Piane: "Non mi risulta che sia un parente stretto sicuramente, se fosse un parente alla lontana, io comunque non l'ho mai sentito nominare. Se la vedrà questo signore con la sua coscienza"