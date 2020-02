Elodie contro Masini per la battuta sulla magrezza, ma tre anni fa scrisse: "Mi dai lezioni di ironia"

Di Massimo Galanto giovedì 20 febbraio 2020

Tre anni fa la cantante sembrava apprezzare molto l'ironia del collega...

In un'intervista concessa ieri a Radio 2, Elodie ha confermato di aver litigato con Marco Masini per alcune battute pronunciate nel backstage del Festival di Sanremo 2020 dal cantautore toscano a proposito della magrezza (tema per lei delicato, come ha spiegato a SoundsBlog) della cantante 29enne.

Elodie, attualmente in love con Marracash, ha parlato espressamente di body-shaming, spiegando di non aver chiarito con Masini, anzi di essere ancora arrabbiata con lui. Un dato interessante rispetto a questa vicenda, che sta infiammando i social e che si aggiunge ai più noti casi di litigi a Sanremo 2020 (da Fiorello e Tiziano Ferro a Morgan e Bugo), è un post pubblicato da Masini su Instagram il 29 giugno 2017. La foto postata lo vede insieme a Chiara Galiazzo ed Elodie nel dietro le quinte di uno spettacolo musicale. A colpire non è tanto lo scatto in sé, ma il commento scritto proprio da Elodie:

E tu ci hai dato lezioni di ironia @marcomasini_official 🌹😂

La domanda sorge spontanea: le frasi di Masini sulla magrezza di Elodie erano in linea con l'ironia insegnata da Masini a Elodie?