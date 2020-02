Elodie: "Marco Masini mi ha fatto body-shaming dietro le quinte di Sanremo, sono ancora arrabbiata"

Di Giulio Pasqui mercoledì 19 febbraio 2020

Elodie conferma l'indiscrezione: lei e Marco Masini hanno litigato nel backstage di Sanremo 2020. Ecco il motivo.

Elodie conferma quando trapelato nei giorni scorsi: lei e Marco Masini hanno avuto un diverbio dietro le quinte del Festival di Sanremo 2020. Secondo quanto ricostruito dal giornalista Franco Bagnasco sul portale TPI, il cantautore toscano avrebbe sottolineato con una battuta la magrezza della collega. Una roba tipo: "Oh, ciao: ma quant’è che non mangi?". Elodie ci sarebbe rimasta male, anche se lì per lì il loro incontro si sarebbe concluso con una stretta di mano.

Ora è proprio l'ex concorrente di Amici a spiegare le ragioni del suo dispiacere. Intervistata dalla trasmissione radiofonica RadioDueSocialClub, Elodie ha detto: