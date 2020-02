Al Pacino, la 40enne Meital Dohan lo lascia: ecco l'incredibile motivazione

Di dr. apocalypse mercoledì 19 febbraio 2020

Ad un passo dagli 80 anni, Al Pacino è tornato sul mercato dei single.

Fresco di nomination agli Oscar grazie a The Irishman, di comparsata in C'era una volta a Hollywood di Tarantino e a breve su Amazon Prime Video grazie alla serie Hunters, il 79enne Al Pacino è inaspettatamente tornato single.

La 40enne Meital Dohan, attrice israeliana con la quale il divo premio Oscar ha fatto coppia per oltre un anno, ha infatti annunciato la rottura dalle pagine di LaIsha, scendendo anche in privati e poco gradevoli particolari.

È difficile stare con un uomo così vecchio, persino se si tratta di Al Pacino perché la differenza d’età è pesante. Ho cercato di negarlo, ma a dire il vero ora lui è già un uomo anziano, quindi, pur con tutto il mio amore, non è durata. Mi ha comprato solo dei fiori. Come posso dire educatamente che non gli piaceva spendere soldi?. Abbiamo litigato e l’ho lasciato, ma ovviamente lo amo e lo apprezzo molto ed ero felice di esserci per lui quando aveva bisogno di me. È un onore per me, sono contenta di aver avuto questa relazione con lui e spero resteremo buoni amici.

Autentica leggenda di Hollywood, Pacino non ha mai ceduto al matrimonio. Nel 1989 la nascita della primogenita Julie Marie, nata da una relazione con l'insegnante di recitazione Jan Tarrant, seguita nel 2001 dall'arrivo dei gemelli Olivia e Anton, avuti dall'attrice Beverly D'Angelo. Nel suo passato sentimentale anche storie d'amore con le attrici Jill Clayburgh (dal 1970 al 1975), Tuesday Weld, Marthe Keller, Carol Kane, Diane Keaton, Penelope Ann Miller, Madonna e Lucila Solá.

Una settimana fa intervistato da Enrico Franceschini per La Repubblica, Pacino parlava così proprio della sua compagna (e sulla necessità di tornare a lavorare per far soldi): "C'è stato un tempo in cui non ho fatto più cinema per 4 anni. La gente mi fermava a Central Park: "Ehi, Al, dove sei finito?" Torna sullo schermo, ti vogliamo vedere ancora al cinema". I newyorkesi sono fatto così, ti dicono in faccia quello che pensano. Non ero tanto sicuro che avrei ripreso a fare cinema, non c'erano più storie che mi piacessero. Poi sono cominciati a scarseggiare i soldi. E la donna con cui vivevo mi ha detto: "senti amico, devi andare a lavorare!". Così ho ricominciato. E sono ancora qui. Coincidenze".