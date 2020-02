Levante: "Sono felicemente fidanzata. Lui non fa parte del mondo dello spettacolo"

Di Giulio Pasqui mercoledì 19 febbraio 2020

Dopo Diodato, Levante è tornata ad amare. Ecco l'identikit del suo fidanzato.

Dopo la fine della storia (fin troppo chiacchierata) con Diodato, Levante è tornata ad amare. Stavolta non di un collega ma di un uomo che non fa parte del mondo dello showiz. "Sono felicemente fidanzata con un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Suonava la batteria da ragazzo, ma non sa niente di questo mondo. È della mia isola, un siculo, e ha gli occhi azzurri", ha dichiarato a Deejay Chiama Italia. "Non è facile perché sono sempre via. Perché sono concentrata sul lavoro. Sono una stakanovista, lo ammetto. Quando smetto di registrare un disco, ne registro un altro. Quando smetto di scrivere un libro, ne inizio un altro. Ci vuole molta pazienza, ma quando c'è l'amore c'è tutto. Quando viene a mancare...".

Incalzata da Nicola Savino, la cantautrice siciliana ha anche parlato del suo rapporto con la maternità: